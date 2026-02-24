サルサ界の伝説的存在であるウィリー・コロンが死去した。75歳だった。21日、遺族が当日に「愛する家族に囲まれて安らかに息を引き取った」とSNSで発表した。死因は明かされていない。 【写真】レジェンド追悼のアーティストスーパーボウルで物議呼んだパフォーマンス 50年以上にわたるそのキャリアの中で、3000万枚を超えるアルバムを売り上げたウィリーは、ニューヨー