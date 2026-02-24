【新・実践五輪批判】#11【新・実践五輪批判】「戦死者ヘルメット」が失格処分の当然 ウクライナは五輪を戦場に変えてしまったミラノ・コルティナ冬季五輪は熱戦を繰り広げているが、実は冬季五輪の将来は憂慮しなければならない状況にある。大会直前に開かれた第145次国際オリンピック委員会（IOC）総会で、コベントリーIOC会長の肝いりで設けられた未来適合部会（FitForTheFuture）の冬季五輪を改造する強い意思表明がな