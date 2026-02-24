ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。テレビカメラ２５台以上、報道陣１００人以上が集まる中、メダリストが登壇。原田雅彦副団長は「日本中からたくさんのご声援、応援をいただきまして、本当にありがとうございました。皆さんの応援、ミラノにいる我々に届いて、選手全員が全力で戦うことができた。おかげさまで、素