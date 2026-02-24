2025年12月に東京・赤坂で発生した、個室サウナでの火災死亡事故。その事故原因をめぐっては、サウナ室が中から押して開けられない個室そのものの欠陥に加え、非常ボタンを押しても電源がOFFとなっていたため作動しなかったことが指摘されている。もしもの時の命綱である非常ボタンや安全装置が、その「もしも」が来てしまった時に正常に動かなかったなら、我々はどうすれば良いのだろうか……まさに悪夢のような状況である。これ