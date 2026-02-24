第三者から借りた土地に建てる定期借地権付きの新築マンション販売が首都圏（1都3県）で急増し、2025年は過去最多だった。マンション価格が高騰し一般家庭に手が届かない水準となる中、土地の所有権がないからこその割安な価格に注目が集まっている。開発業者は土地の仕入れに苦労しており、賃借なら好条件の土地を確保しやすい事情もある。不動産経済研究所によると、25年の販売数は1502戸となり、過去最多だった08年の1281戸