東京・町田市の玉川学園小学部の教師が2018年に自殺したのは、超過勤務や保護者対応でかかった負荷によるものとして、2025年10月28日に労災が認定されていたことがわかった。亡くなった佐藤馨一さん（当時39）は玉川学園小学部で1年生の担任教師として勤務していた2018年7月8日、行方がわからなくなり、翌年の4月19日に川崎市内の山林で白骨遺体で見つかった。近くにローブがあるなど、現場の状況から自殺と見られる。何が自殺の引