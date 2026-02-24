新江ノ島水族館とたまごっちは、特別イベント『えのすいで発見!! たまごっちと海のなかまたち!』を3月14日から5月17日まで開催する。 【画像あり】特典ステッカーのたまごっちとお魚がカワイイ 今回のイベントでは、「Tamagotchi Paradise」のデバイス型パネルとまめっちたちが、新江ノ島水族館の生き物を特設水槽などを通じて学習する内容だ。 特設水槽では、たまごっちの成長過程（ベビー期、キッズ期、ヤ