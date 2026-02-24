KDDIとローソンは24日、大規模災害時に地域の支援拠点となる「災害支援ローソン」の1号店として、千葉県富津市の「ローソン富津湊店」をリニューアルオープンした。両社は南海トラフ巨大地震などに備え、2030年度までに全国で100店舗の設置を目指していく。 通信と電力を多重化、Starlinkを活用 「災害支援ローソン」では、災害時の通信環境を確保するため、衛星通信サービ