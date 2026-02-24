KDDIは、衛星ブロードバンド「Starlink」をバックホール回線として活用する小型携帯電話基地局「auフェムトセル」を国内で初めて商用導入した。災害時に迅速に通信を確保することを目的としたもので、千葉県富津市の「ローソン富津湊店」に第1号として設置される。 Starlink活用のauフェムトセル 今回導入されたのは、電波が届きにくい場所を補完する小型基地局「auフェムトセル」を災害応急用として