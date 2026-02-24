滋賀県大津市で２０２４年５月、担当保護司を面接中に殺害した罪に問われている男（３６）の裁判。当時の男の刑事責任能力が争点となる中で、２月２４日（火）の大津地裁での第４回公判で、検察側は「無期懲役」を求刑しました。▽初公判で「間違いありません。守護神様の声に従ってやりました」飯塚紘平被告（３６）は２０２４年５月、担当保護司の新庄博志さん（当時６０）の自宅（大津市）で保護観察の面接を受けていた際