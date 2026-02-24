３月２１日より落語協会の真打ちに昇進する、柳家圭花改め華形家八百八（柳家花緑門下）、三遊亭ふう丈改め円丈（三遊亭天どん門下）、柳家小はぜ改め小はん（柳家はん治門下）、三遊亭伊織改め歌奈女（三遊亭歌武蔵門下）、入船辰乃助改め船遊亭扇歌（入船亭扇辰）が２４日、都内で披露会見を行った。明大卒で食品関係の仕事を経て３０歳の時に前座となった圭花は、六代目・蝶花楼馬楽（１９０８〜１９８７年）がかつて名乗っ