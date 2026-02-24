米ホワイトハウスでイベントに出席したトランプ大統領＝23日（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は23日、トランプ大統領が24日の一般教書演説で国内経済に焦点を当て、生活費高騰を抑える新たなコスト削減策を発表する予定だと報じた。トランプ氏は23日、ホワイトハウスのイベントで「長い演説になる。話すべきことが山ほどある」と予告した。同紙によると、演説は建国250年を記念し「強