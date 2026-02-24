Ｊ１清水は２４日、三保グラウンドで公開練習を行った。２戦連続スタメンで神戸戦（２１日、１○０）に臨み、今季初勝利を呼び込んだＭＦ小塚和季（３１）が、スタメン定着への闘志を見せた。攻守の切り替えの局面で存在感を示し、キッカーとしても精度の高いクロスを供給していた。「まだ自分が（主力に）定着しているとは思っていません。いい選手がたくさんいる中で、常にいい準備をしてアピールを繰り返すことが、今年は大事