フットボールアワーの岩尾望が２３日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、若手の時に出た番組に審査員でやってきた大御所芸人の行動に「何言ってるの？って思った」と疑問を感じていたことを明かした。岩尾は、お笑いコンテストの審査員などもするようになってきたというが「自分の審査を不満に思う芸人もいるのでは」と考えているといい、その理由について若手の頃に出たユニットコントの特番でのできごとがあった