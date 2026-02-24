【モデルプレス＝2026/02/24】NHKは2月24日、2027年大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」出演者発表会見を実施。制作統括・勝田夏子氏が囲み取材に応じ、キャストの起用理由に言及した。【写真】2027年大河ドラマ豪華新キャスト◆「逆賊の幕臣」制作統括・勝田夏子氏、新キャストの起用理由明かすこの日、主人公の小栗忠順を演じる松坂が先に1人で登場。その後、忠順の父・小栗忠敬役の北村有起哉、忠順の母・くに役の鈴木京香、忠