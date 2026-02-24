【モデルプレス＝2026/02/24】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」に出演したアパレルディレクターのあみが2月23日、自身のInstagramを更新。夫で美容師のこうへいとの結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ラブトラ」婚約カップル「絵になる」タキシード＆純白ドレス姿の結婚式ショット◆「ラブトラ」あみ＆こうへい夫婦、結婚式ショット公開2025年11月に結婚式を挙げたことを報告