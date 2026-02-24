SEVENTEENの“メインボーカルズ”ドギョム×スングァンが、デビュー後初めて「ソウルジャズフェスティバル」のステージに立つ。2月24日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ドギョム×スングァンは5月22〜24日にソウル・オリンピック公園一帯で開催される「第18回ソウルジャズフェスティバル2026（The 18th Seoul Jazz Festival 2026）」の初日公演に出演する。【写真】ドギョム、福岡でショッピング＆日本食満喫同フ