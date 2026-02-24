岡山県庁 岡山県内最高齢の女性、岡山市北区の本田幸子さんが2026年2月19日、亡くなりました。112歳でした。 岡山県によりますと、本田さんは1913年3月15日生まれで大正、昭和、平成、令和の4つの時代を生き、2024年11月に岡山県内の最高齢者となっていました。 本田さんが亡くなったことから、岡山県内の最高齢者は玉野市の近藤清子さん（112歳・1913年9月1日生まれ）となります。