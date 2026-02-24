俳優の佐藤浩市（65）、寛一郎（29）が、28日発売の『GQ JAPAN』4月号（コンデナスト・ジャパン）通常版で親子そろって表紙を飾る。【写真】似てる？ 三國連太郎さん＆佐藤浩市＆寛一郎の“親子3代ショット”4月号は「A Style of My Ownマイ・スタイルを探して」をテーマにファッション特集を展開。通常版の表紙には佐藤と寛一郎が親子で登場し、同じ表現者を生業とする父子の「受け継がれるスタイル」に迫ったカバーストー