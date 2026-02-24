東京証券取引所連休明け24日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発し、2営業日ぶりに節目の5万7000円を回復した。終値は前週末比495円39銭高の5万7321円09銭。人工知能（AI）絡みの設備投資への期待から、半導体や光ファイバーケーブルといった関連銘柄が買われた。東証株価指数（TOPIX）は7.50ポイント高の3815.98。出来高は26億4475万株だった。平均株価への影響が大きい半導体検査装置大手のアドバンテストの値上