住友生命保険は24日、全国の営業社員約3万人を対象に2026年度は平均5％の賃上げを実施すると明らかにした。離職を防ぎ、優秀な人材を確保する狙いがある。営業社員の賃上げは4年連続となる。23年度は5％超、24年度に7％超の賃上げを行い、25年度も5％超引き上げていた。より安定的な処遇にし「営業社員の働きがい向上につながる体制を構築する」とした。大手生保では、日本生命保険と明治安田生命保険が賃金を6％超引き上げ