タレントのウエンツ瑛士（40）が23日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0時15分）に出演。「令和の上下関係」について語った。ウエンツは大御所と若手の間を取り持つ“中間管理職”として、現在の若者に活を入れるため登場し「後輩が飲み会の誘い、めっちゃ断ってくる」と提言した。ヒコロヒーは「時代はもう別に『来たかったらおいで、無理しなくていいよ』っていうにが時代の時流というか…」と疑問をなげかけ、A