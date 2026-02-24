米CNNによると、トランプ米大統領は現地時間2月21日、グリーンランドに病院船を派遣すると表明しましたが、デンマーク自治領であるグリーンランドのニールセン首相は22日に「結構です」と断りました。報道によると、トランプ大統領はソーシャルメディアで、ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事と協力してグリーンランドに「大型病院船」を派遣し、地元の「病気だが適切な治療を受けられていない多くの人々」に医療サービスを提供