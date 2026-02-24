3連休の最終日となった23日、三重県熊野市紀和町の丸山千枚田付近の上空では、山間を覆いつくすような朝霧の雲海が見られました。23日の朝9時半ころ、熊野古道・通り峠（とおりとうげ）の標高約400mにある展望台からみた風景です。周辺は熊野市紀和町の一族山（いちぞくやま・801m）やツエノ峰（645m）に囲まれた地形で、一日の寒暖の差が大きい秋から春にかけて、溜まった暖かい空気が夜の間に冷やされると雲海になって山間を覆い