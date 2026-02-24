チームは再び上位を相手にポイントを手に入れた。だが、田中碧にとっては再び消化不良の一戦となっただろう。またもベンチに座ったまま、仲間を見守るだけに終わったからだ。２月21日のプレミアリーグ第27節で、リーズはアストン・ビラと敵地で１−１と引き分けた。前節チェルシー戦に続き、トップ４を競う強敵から１ポイントを手にしている。だが、27歳のMFはこれでリーグ戦４試合連続の出番なしとなった。先週のFAカップで