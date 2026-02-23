晴れて気温が高く、過ごしやすい日が続いたところが多くなった今回の３連休。そうなると気になってくるのが花粉です。日本気象協会によりますと、２月下旬までに九州から東北南部の広い範囲で花粉の飛散が始まる見込みです。今年の花粉は早い？遅い？飛散開始時期の見込み日本気象協会によりますと、協会の独自の基準による飛散開始は、▼九州から東海では例年と同じか遅い傾向、▼関東甲信、北陸から東北はおおむね例年並み、▼東