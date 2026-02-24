浜松市で走行中の路線バスの前に故意に飛び出し、バスを停止させて業務を妨害した疑いで市内に住む無職の男が逮捕されました。 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区天龍川町に住む無職の男（58）です。 警察によりますと男は2025年12月29日午後4時半頃、浜松市中央区の県道で、走行中の客を乗せた路線バスの前に故意に飛び出し、運転手に急ブレーキを踏ませ、業務を妨害した疑いが持たれています。 バスは