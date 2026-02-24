面識のない通行人男性（３８）の首を絞めたとして、大阪府警は海上保安学校の男子学生（１９）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。取り調べに対し男は、「後ろから首を絞めた記憶はあります。でも相手を殺そうとしたわけではない」と殺意を否認しています。▽被害者が「あんた誰？」と訊ねると…「すみません」大阪府警摂津署が２月２２日（日）、殺人未遂の疑いで緊急逮捕したのは、海上保安学校（京都府舞鶴市）の学生の男（