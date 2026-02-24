飯塚紘平被告（中学校の卒業アルバムから）大津市の住宅で2024年5月、更生支援の担当だった保護司新庄博志さん＝当時（60）＝を殺害したとして殺人罪などに問われた無職飯塚紘平被告（36）の裁判員裁判が24日、大津地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。公判で被告は起訴内容を認め、弁護側は行動制御能力を著しく欠いていたとし、刑事責任能力がなかったか心神耗弱状態だったと主張。最大の争点は量刑で、判決は3月2日