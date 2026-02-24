連休明け２４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比４９５円３９銭（０・８７％）高の５万７３２１円０９銭だった。値上がりは２営業日ぶり。米半導体大手エヌビディアが対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩに出資する方針だと報じられ、ＡＩ需要の拡大に対する期待感から、半導体関連銘柄を中心に買われている。一方、ＡＩが既存のソフトウェアの業務を代替するとの懸