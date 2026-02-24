タレントのウエンツ瑛士（40）が23日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0時15分）に出演。「令和の上下関係」について語った。ウエンツは大御所と若手の間を取り持つ“中間管理職”として、現在の若者に活を入れるため登場した。ウエンツは「自分の立場を中間管理職と呼ばせてもらってます。どの番組でも先輩は『後輩はこうだから困る』とか、『後輩は後輩で、先輩に対してこう思ってるから』とか。真ん中を取り上