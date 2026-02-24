お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が24日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。断酒のコツを明かした。渡部はグルメ、かつ酒好きとしても知られている。この頃は最低週1回の休肝日を設けているという。「酒を我慢できない人としてたどり着いたのが…1日の生活で一番飲みたい時っていつか分かる？」と撮影スタッフに投げかけた。その上で