関大は２４日、宮本勝浩名誉教授が３月に開幕するＷＢＣにおいて侍ジャパンが連覇した場合の日本国内における経済効果は９３１億６７８３万円となったと発表した。２０２３年のＷＢＣ優勝時の約５９６億４８４７万円と比較して約１・６倍となった。要因としてはインフレによる物価上昇、大谷翔平、山本由伸ら人気選手の出場、放映権料の大幅な引き上げが挙げられるという。今回は地上波中継がなく、視聴率や観客動員に懸念が残