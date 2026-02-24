株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日、「恋人がいない３０代男女２００人」および「３０代既婚者２００人」を対象に「３０代の出会い」に関して実施したアンケート調査の結果を公開。「出会いが減った」と答える男女が約９割と圧倒的多数を占めることが分かった。【恋人がいない３０代男女に聞く「３０代になってから異性との出会いが減ったと感じますか？」】▼男性