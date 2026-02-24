振り返れば、コロナ禍では当社の主力である民間航空機の需要が急減、移動せずにオンラインが主流になるかと思われた時期もありました。しかし今、改めて人と人が直接会うことの意義が見直されています。 その後、「安保三文書」が出たことで、改めて安全保障をしっかりやっていこうということになりましたし、カーボンニュートラルに向けて原子力の見直しも進んでいます。さらに日本全体で成長を目指し「物価と賃