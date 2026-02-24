【ユーロ圏】 フランス企業景況感（2月）16:45 予想N/A前回99.0 【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00 予想6.25%前回6.5% 【米国】 住宅価格指数（12月）23:00 予想0.4%前回0.6%（前月比) 住宅価格指数（2025年 第4四半期） 予想N/A前回0.2%（前期比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00 予想N/A前回（前年比)