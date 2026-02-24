テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド継続中も、下値に強いサポートポイント 1.3844ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3687エンベロープ1%上限（10日間） 1.3635一目均衡表・基準線 1.362721日移動平均 1.3553一目均衡表・転換線 1.355110日移動平均 1.3481現値 1.3447200日移動平均 1.3427一目均衡表・雲（上限） 1.3416エンベロープ1%下限（10日間） 1