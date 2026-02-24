【これからの見通し】トランプ関税をめぐり相場の方向感定まらず、ドル高の流れ再開はあるか 先週末には米最高裁がトランプ相互関税に対して違法との判断を下した。これをきっかけに、トランプ政権側の動きが活発になっている。現時点では、「トランプ米大統領、世界一律の10％の新関税発動」「ホワイトハウス、15％への税率引き上げに取り組んでいるー関係者」などと報じられており、これが最新の情報だ。 トラン