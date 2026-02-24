寄せ書きされた1枚の日の丸が、信州に戻りました。81年前、南方で戦死し故郷に帰れなかった上田市の男性のものです。旗を受け取った遺族。アメリカで大切に保管していた人。それぞれが感じる日の丸の重みとは……。「広げますね」カメラの前で見せてくれた日の丸の旗。「（広げながら）けっこう大きい」書かれていたのは80人を超す名前。そして「武運長久」の文字。「元気でいてくださいという意味だと思う」上田市真田町で暮らす