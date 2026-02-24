北インドの打楽器・タブラの日本の第一人者として知られるユザーン氏（48）が24日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。滞在先のインドでの出来事が反響を呼んでいる。ユザーン氏は「今インドのケーララ州でボートに乗り込んだとき」と書き出し、とある女性から「すみません、私のことわかりますか」と声を掛けられ、「いやわかんないです」と返したことを明かした。するとその女性は「前に新小岩でタクシーのシェアを申