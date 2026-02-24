竹内涼真主演、放送されるたび考察合戦が過熱するドラマ『再会〜Silent Truth〜』。本日2月24日（火）、同ドラマの第7話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第1〜6話の累計見逃し配信回数は2250万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜2月22日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を引き続き更新している本作。前回放送の第6話では、“23年間閉ざしていた真実”が明らかに。23年前、殉職警