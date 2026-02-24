[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][2.23 Balcom BMW CUP 広島ユース 0-4 U-17日本代表 広島一球]チームリーダーは経験を2009年生まれ以降の選手たちに背中と声で伝え、引っ張った。U-17日本代表DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島/2年=FCフレスカ神戸出身)が、「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」で無失点での全勝Vの原動力に。4-0で快勝した広島ユース戦後、優勝トロフィーを広島の空に掲げた。「自分