２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円１６銭前後と前週末２０日午後５時時点に比べ３３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円７８銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。 米連邦最高裁が相互関税やフェンタニル関税に対し違憲の判断を下した後、トランプ米大統領が１５０日の期間限定で新たに１０％の関税を発動すると発表。２１日には関税