岡山県によりますと、県内最高齢で岡山市北区の女性（112）が今月19日に亡くなったということです。 女性は1913年（大正2年）3月15日生まれでした。 女性が亡くなったことにより、大正2年9月1日生まれの玉野市の女性（112）が新たに県内最高齢者になったということです。