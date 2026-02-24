シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」は21日と22日に第3節を開催した。大会規定で引き分けの場合に行われるPK戦では、J2・J3WEST-BのFC琉球対レイラック滋賀FCが2巡目まで突入する長期戦となった。琉球と滋賀はスコアレスでPK戦に入ると両チームとも5人目まで成功してサドンデスに進んだ。それでも決着がつかず、ともにGKが蹴った11人目まで全員が成功する展開に。競技規則では2巡目に入ると1