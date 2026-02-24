「永住者」などと記載された在留カードを偽造したなどとして、中国籍の男が逮捕されました。男のスマホからは、200人分の偽造データが見つかりました。 【写真を見る】スマホからは200人分の偽造データ… 永住者などと記載された｢在留カード｣偽造した疑い 中国籍の36歳男を逮捕 ネットで1枚3000円～5000円で販売 逮捕されたのは、中国籍の孟盼盼（モウ・ハンハン）容疑者（36）で、警