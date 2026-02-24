ソニーEマウント用 株式会社コシナは、ミラーレスカメラ向け交換レンズ「Otus ML 1.4/35」を4月に発売する。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ用マウントを用意。価格はいずれも40万400円。 Otus MLシリーズは、一眼レフ用交換レンズ「Otus」シリーズの光学設計思想をもとに、ミラーレスカメラ向けに新規設計されたMFレンズ。既発売の「Otus ML 1.4/50」「Otus ML 1.4/85」に続く第3弾とな