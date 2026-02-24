株式会社シグマは、フルサイズ対応の交換レンズ「Sigma 35mm F1.4 DG II | Art」を4月16日（木）に発売する。ソニーE、Lマウントを用意。直販価格は16万9,400円。 同社のArtラインの原点ともいえる「35mm F1.4」の最新モデル。歴代最高の光学性能と小型軽量設計を両立したという。従来機種の「Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art」と比較して全長を109.5mmから94mmへと短縮、質量も645gから530gに削減した。