元スピードスケート選手で平昌五輪2冠の高木菜那（33）が2月23日、 Instagramを更新した。ミラノ・コルティナ五輪で実況を担当していたTBSの南波雅俊アナウンサー（37）との2ショット写真を公開した。 【画像】高木菜那「最強の妹」へ愛のメッセージファン感涙「美帆ちゃんの目が妹の目になってる」「絆のつよい姉妹」 写真には、スピードスケートのリンクを背景に、室内で高木と南波