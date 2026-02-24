株式会社シグマは、APS-C用交換レンズ「Sigma 15mm F1.4 DC｜Contemporary」を3月12日（木）に発売する。キヤノンRF、ソニーE、富士フイルムXマウント用をラインアップ。直販価格はいずれも9万3,500円。 開放絞り“F1.4”の大口径広角単焦点レンズ。焦点距離は35mm判換算でソニーE/富士フイルムXが22.5mm相当、キヤノンRFが24mm相当。APS-Cカメラ向け「Sigma F1.4 DCシリーズ」としては12mm、23mm、30mm、56